В коррупции подозревают руководящих лиц УВД Астаны и Атырау

В получении взятки в значительном размере изобличен руководитель следственного отдела УВД района Есиль ДВД Астаны.

На прошедшей неделе зарегистрированы ряд уголовных дел в отношении сотрудников органов внутренних дел, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Так, в получении взятки в значительном размере изобличен руководитель следственного отдела УВД района Есиль ДВД Астаны.

"6 сентября Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Астане в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен в коррупции руководитель следственного отдела УВД района Есиль, капитан полиции. Он подозревается в получении взятки в размере 300 000 тенге через посредника – своего подчиненного - за прекращение зарегистрированного уголовного дела. В связи с полным признанием вины подозреваемые не задерживались", - сообщили в АДГСПК.

Помимо этого, в коррупции изобличены заместитель начальника УВД Атырау и старшего инспектора отдела миграционной службы этого же управления.

"Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя начальника УВД Атырау, подполковника полиции и старшего инспектора отдела миграционной службы данного управления, майора полиции. Должностные лица изобличены в системном получении взяток в период с мая по август месяц текущего года за беспрепятственное и ускоренное получение трудовых разрешений иностранными гражданами", - сообщили в антикоррупционном ведомстве страны.

Общая сумма взяток в виде денег и товарно-материальных ценностей за ускоренную и беспрепятственную регистрацию и получение трудового разрешения гражданами Узбекистана составила 213 000 тенге.

В ходе обыска изъяты более 80 паспортов иностранных граждан и денежные средства в сумме 600 000 тенге, по которым в настоящее время устанавливается законность их происхождения и причастность к материалам уголовного дела.

Подозреваемые не задерживались в связи с полным признанием фактов получения взяток.

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