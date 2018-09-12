Из 12 рассмотренных дел Верховным судом вынесены два оправдательных приговора

Один из них был пересмотрен по представлению председателя Верховного суда.

Дела были рассмотрены вчера Кассационной коллегией ВС РК. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков, передает Zakon.kz.

По делу Е. Аргимбаева. Отменены судебные акты, вынесенные в отношении Ерасыла Аргимбаева. Уголовное дело прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В 2017 году Аргимбаев, находясь в местах лишения свободы за другие преступления, признан виновным в неповиновении законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения. Он был осужден к 3 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Верховный Ссд удовлетворил протест Генерального прокурора, признав отсутствие в действиях Аргимбаева признаков преступления по четырем эпизодам злостного неповиновения законным требованиям администрации учреждения УИС.

По первому эпизоду, действие (отдых на лавочке) оценено обвинением как мелкое хулиганство, хотя таковым по КоАП являются действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Однако обвинением не мотивировано, в чем именно заключается нарушение осужденным общественного порядка. О необоснованности признания в действиях Аргимбаева мелкого хулиганства говорит и тот факт, что он не был привлечен к адмответственности по ст.428 КоАП.

По второму и третьему эпизодам предъявленные Аргимбаеву обвинения в агрессивном и вызывающем поведении (отрабатывал приемы борьбы с другим осужденным и занимался физическими упражнениями) строились исключительно на показаниях дежурных контролеров. Иных фактов по делу нет. Другие осужденные либо сотрудники учреждения, возможно ставшие очевидцами события, не устанавливались и не допрашивались.

По четвертому эпизоду Аргимбаев получил взыскание за передвижение в помещении без верхней одежды. Данное нарушение общего порядка отбывания наказания выявлено при просмотре записи видеонаблюдения, тогда как по материалам дела никто Аргимбаеву замечаний по этому поводу не делал.

Достоверно установлено, что действия, за которые он привлекался к дисциплинарной ответственности, не повлекли нарушение нормальной деятельности учреждения УИС. Также в материалах дела нет доказательств в неповиновении Аргимбаева требованиям администрации.

Хотя у Аргымбаева последнее дисциплинарное взыскание было погашено (прошло более 6 месяцев), по прибытию в учреждение, его вместо обычных водворили в отряд строгих условий содержания. Такое незаконное содержание ограничило осужденного в передвижении, прогулках, ежемесячных расходах на приобретение питания, получении свиданий, проживании в общежитии и т.д. И именно в этот период Аргимбаев получил все вмененные органом дознания взыскания, признанные судом как злостное неповиновение законным требованиям администрации.

Вместо воспитательного воздействия администрация учреждения избрала «карательный путь», необоснованно привлекая осужденного к дисциплинарной ответственности за однородные нарушения, которые не являются злостными в силу ст.130 УИК. То есть за снятие куртки, занятие физическими упражнениями и лежание на лавке ему назначено 3 года лишения свободы, что несоразмерно характеру и степени его нарушений.

По делу Г. Сарманова. По представлению председателя Верховного суда был пересмотрен приговор в отношении Гылымбека Сарманова.

В действиях Сарманова отсутствует состав оконченного уголовного правонарушения. Его деяние относится к уголовным проступкам. Согласно ч. 4 ст.24 УК уголовная ответственность наступает только за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, а также за покушение на террористическое преступление. Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного проступка законом не предусмотрена.

В связи с чем, кассационная инстанция оправдала Сарманова за отсутствием состава преступления и признала за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

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