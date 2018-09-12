О совершенствовании системы раскрытия информации на рынке ЦБ рассказали в Нацбанке

Оперативное раскрытие информации является механизмом, опосредованно защищающим инвестора, благодаря которому проблемные области выявляются прежде, чем у эмитента возникнут серьезные финансовые затруднения.

С 1 января 2019 года в Казахстане вводится в действие закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», направленный на совершенствование системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Доступность информации о состоянии рынка ценных бумаг позволяет инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, самим эмитентам адекватно оценивать текущую ситуацию на рынке ценных бумаг, основываясь на достоверных показателях, а не на своих предположениях», - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативное раскрытие информации является механизмом, опосредованно защищающим инвестора, благодаря которому проблемные области выявляются прежде, чем у эмитента возникнут серьезные финансовые затруднения, которые в той или иной степени скажутся на его финансовом состоянии.

Также закон оптимизирует перечень раскрываемой эмитентами информации о своей деятельности, исключены дублирующие нормы, унифицирован формат представления информации.

Кроме того, предусматривается, что для снижения финансовой нагрузки на эмитентов сведения, касающиеся выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, извещений о проведении общих собраний, годовая финансовая отчетность и другие сведения подлежат размещению на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности – едином бесплатном источнике информации вместо различных средств массовой информации.

«Данные поправки согласуются с принципами корпоративного управления G20/ОЭСР по раскрытию информации, которые устанавливают, что каналы распространения информации должны обеспечивать равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ пользователей к необходимой информации», - заключили в Нацбанке.

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