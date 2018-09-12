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Более 10 акимов районов сменилось за один год в Алматинской области

В ряде районов есть текучесть кадров - руководитель департамента.

Фото : 24.kz12 сентября 2018, 17:24

Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области Серикбай Нургисаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С.Нургисаева, с прошлого года в области сменилось 11 руководителей управлений.

«Радует то, что на руководящую работу приходят молодые, образованные кадры. Но они, в свою очередь, не должны допускать никаких командных смещений, придерживаться принципов меритократии и чистой смены кадров», - сказал С.Нургисаев.

Кроме того, отмечается, что в ряде районов есть текучесть кадров. В частности, это заметно в Талдыкоргане, Ескельдинском, Карасайском и Жамбылском районах.


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