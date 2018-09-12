Школа оснащена современным оборудованием, компьютерным кабинетом, кабинетами физики и химии, интерактивной доской и кабинетом трудового обучения.

В Арыси ввели в эксплуатацию новую школу, сообщает пресс-служба акима города.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» подчеркнул: -"Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех".

В связи с этим, в поддержку слов Президента в населенном пункте Саналы сельского округа Дермене города Арысь была торжественно открыта средняя общеобразовательная школа Каражантак на 150 мест. В церемонии открытия учебного заведения приняли участие аким города М.Кадырбек, председатель Арысского городского филиала Партии «НұрОтан» И.Калиев, руководитель городского Отдела образования А.Мусаев, руководители и сотрудники учреждений и отделов, акимы сельских округов, представители интеллигенции, жители села и представители СМИ.

Отметим, школа оснащена современным оборудованием, компьютерным кабинетом, кабинетами физики и химии, интерактивной доской и кабинетом трудового обучения.

На открытии школы артистами городского Дома культуры была организована яркая и содержательная концертная программа.

Следует подчеркнуть, на сегодня в Арыси насчитывается в общей сложности 40 школ, из них 26 - это общеобразовательные школы, 5 - начальные школы и 9 малокомплектных школ. Вместе с тем, в городе Арысь отсутствуют трехсменные и аварийные школы.

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