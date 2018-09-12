На автодорогах Казахстана планируют изменить порядок контроля

Тимур Токтабаев рассказал о планируемых изменениях.

В Казахстане планируют изменить порядок контроля на автодорогах. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается изменить порядок контроля на автодорогах путем определения перечня оснований проверок, которые позволят отказаться от практики повсеместной остановки транспортных средств органами транспортного контроля», - сказал Тимур Токтабаев, презентуя в Мажилисе законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта".

Согласно изменениям, как отметил вице-министр, в законодательстве предлагается проводить проверку в случаях: нарушения требований законодательства, зафиксированных специальными автоматизированными измерительными средствами: проезда иностранного транспортного средства; некорректного проезда через САИС (специальные автоматизированные измерительные средства; отсутствия регистрации в уполномоченном органе деятельности по перевозке грузов транспортными средствами.

«При этом, регистрация деятельности будет носить добровольный характер», - добавил Тимур Токтабаев.

Также проверка, по его словам, будет проводиться в ходе проведения совместных мероприятий с государственными органами.

«Введение указанного порядка позволит исключить порядка 100 тыс. излишних остановок транспортных средств; повысить скорость перемещения грузов, а также снизить коррупционные риски и улучшить бизнес-климат для малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Тимур Токтабаев.

Параллельно с этим, как было озвучено, интеграция полученных сведений с системой САИС позволит заранее проверить наличие у перевозчика разрешительных документов, техосмотра, выявить непогашенные штрафы.

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