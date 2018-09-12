Сагинтаев провел заседание Международного экспертного совета по цифровизации

В ходе заседания обсуждены вопросы кибербезопасности в свете активного развития ИТ-технологий и повсеместной цифровизации.

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось третье заседание Международного экспертного совета по цифровизации. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания обсуждены вопросы кибербезопасности в свете активного развития ИТ-технологий и повсеместной цифровизации.

В Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства поручил Правительству принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана». В ходе заседания Бакытжан Сагинтаев отметил, что в настоящее время принята Концепция кибербезопасности, где определены основные задачи для достижения и поддержания устойчивого развития страны.

Член экспертного совета, вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш, в свою очередь, представил анализ текущей ситуации по странам с высоким уровнем проникновения нелицензионного программного обеспечения и наиболее подверженным риску кибератак.

В обсуждении также приняли участие и внесли свои предложения по реализации возможностей Казахстана в данной сфере международные эксперты: Генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, Генеральный директор SecDev group Рафал Роходзински, Исполнительный директор в INSEAD Бруно Ланвин, основатель Академии электронного управления e-Governance Ивар Талло, председатель консультативного совета института имени Фраунгофера Бургхард Шиль и руководитель направления ИТ и электроники Всемирного Экономического Форума Данил Керими, а также по системе видеоконференцсвязи — международный гуру в области кибербезопасности Дэн Лорман.

По итогам заседания Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству информации и коммуникаций проработать озвученные экспертами предложения.

Международный экспертный совет был создан в феврале т. г. По итогам двух предыдущих заседаний ведется реализация рекомендаций по ряду направлений работы. В частности, начато внедрение подходов Scrum и ведется оптимизация концептуальных планов мероприятий с длительными сроками в проектах для их ускоренной реализации, по упрощению процесса создания государственных информационных систем и разработке соответствующих законодательных поправок, которые исключают длительные процедуры подготовки технико-экономического обоснования на создание систем.

Для расширения способов идентификации и получения электронных услуг масштабируется работа по использованию трех основных инструментов: электронной цифровой подписи, одноразового пароля и чат–ботов.

По итогам запущенного пилота в 2017–2018 учебном году утверждены типовые учебные программы для начального уровня (1–4 классы), по которым будет запущен предмет программирования для школьников.

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