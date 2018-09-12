Алматинский департамент АДГСПК встретился с инвесторами из Кореи

Делегации представили проект по активному применению передовых механизмов противодействия коррупции для укрепления благоприятного инвестиционного климата.

12 сентября Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы на конференции «Smart Solution» проведена встреча с бизнесменами Республики Корея, организованная посольством Республики Корея в Республике Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумұрат рассказал на английском языке о важных аспектах проводимой политики государства в области привлечения иностранных инвестиций. В ходе встречи иностранная делегация была ознакомлена с проектом «Protecting Business and Investments» (защита бизнеса и инвестиции), целью которой является активное применение передовых механизмов противодействия коррупции для укрепления благоприятного инвестиционного климата.

В ходе встречи бизнесмены Республики Корея ознакомились с работой фронт-офиса, расположенного на базе алматинского филиала АО «Казахинвест».

На конференции присутствовали представители акимата г. Алматы, Министерства по инвестициям и развитию, Казахстанского института развития индустрии, Корпорации Казахмыс, Казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC и иные представители бизнеса.

По итогам конференции иностранные делегаты выразили заинтересованность в участии по данному проекту, что послужит дополнительным импульсом в принятии решений по реализации инвестпроектов на территории государства.

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