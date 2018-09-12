В Атырау 19 многодетных матерей наградили подвесками «алтын» и «күміс алқа»

Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню семьи, который отмечают в Казахстане 9 сентября.

Торжественное мероприятие приурочили к прошедшему Дню семьи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата г. Атырау.

В городском акимате прошло торжество по случаю награждения 19 многодетных матерей серебряными и золотыми подвесками с участием заместителя акима г. Атырау Полымбета Хасанова. Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню семьи, который отмечают в Казахстане 9 сентября.

По словам Полымбета Хасанова, сегодня в городе Атырау насчитывается около 5 тысяч многодетных матерей, 2940 из них – матери-героини, имеющие шесть и более детей. От имени акима города подвесками «алтын алқа» были награждены четыре многодетные матери, подвески «күміс алқа» получили 15 жительниц областного центра.

- Для меня как для многодетной матери очень приятно получить эту награду, я очень рада, что государство уделяет внимание матерям-героиням. Мы с супругом воспитываем семерых детей в возрасте от 1 года до 18 лет, у нас хорошая семья и прекрасные дети, - рассказала обладательница золотой подвески Мирамгуль Джубайгазиева.

В завершение мероприятия заместитель акима города Атырау Полымбет Хасанов поздравил многодетных матерей с прошедшим Днем семьи, а также пожелал награжденным крепкого здоровья и семейного благополучия.

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