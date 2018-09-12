Такси-приложения будут контролироваться законом – МИР РК

Чтобы заниматься перевозками такси, водитель сам должен пройти медосмотр, также должен иметь соответствующую категорию вождения.

В законопроекте по вопросам транспорта будет введён контроль за деятельностью водителей такси, работающих через мобильные приложения. Об этом стало известно на презентации проекта закона в Мажилисе, передаёт корреспондент BNews.kz.

По словам вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Токтабаева, принятие данных поправок позволит в дальнейшем применить действующие нормы и санкции в отношении указанных интернет-ресурсов и способствует выводу из тени не менее 50 тысяч нелегальных извозчиков, постоянно пользующихся мобильными приложениями.

Председатель Комитета транспорта МИР РК Асет Асавбаев пояснил, что данная поправка направлена на интернет-мобильные приложения по вызову такси.

"На сегодняшний день мы знаем, что данные приложения весьма популярные. Наша проверка показала, что их деятельность не соответствуют транспортному законодательству. Они нашли лазейку в законодательстве и пользуются этим. После принятия закона мы собираемся осуществлять контроль за транспортными компаниями, оказывающими услуги через интернет. В случае принятия закона мы собираемся регламентировать и осуществлять контроль посредством получения компаний тех транспортных средств, которые оказывают услуги через интернет-приложения и соответственно, транспортные средства проверять на предмет подачу уведомлений и соответствии с требованиям транспортного законодательства", - сказал Асавбаев.

Вместе с тем, для того, чтобы заниматься перевозками такси, водитель сам должен пройти медосмотр, также должен иметь соответствующую категорию вождения.

"Транспортное средство не должно быть трёхдверым, а четырёхдверым, пройти технический осмотр. Есть ряд процедур, которые распространяется к самому перевозчику, водителю. За счёт существования мобильных приложений (...). Мобильное приложение – это удобно, быстро и дешевле. Но работайте с теми таксистами, которые законно осуществляют перевозки", - пояснил журналистам глава Комитета.

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