Экс-министр здравоохранения 40 лет спустя рассказал о документе, вписавшем Алматы в историю

Алма-Атинская декларация – один из документов ХХ века, утвердивший право каждого человека на здоровье.

Всемирная организация здравоохранения решила в честь юбилея Алма-Атинской декларации провести очередное собрание первых лиц в сфере здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве специального гостя был приглашён экс-министр здравоохранения Торегельды Шарманов, который был одним из участников событий 40-летней давности. По его словам, подписанная декларация вписала Алматы в мировую историю на долгие годы.

«Нам удалось доказать, что подписание декларации необходимо провести именно в Алматы. Нет места лучше для конференции, чем Алматы. Именно здесь мы рассказали, показали и доказали, что ПСМП - необходима для всего мира. Я горжусь, что имел возможность в этом участвовать. Мы много работали, чтобы конференция прошла успешно. Это было событие десятилетия», - сказал Шарманов.

12 cентября 1978 года на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате представители 134 государств и 67 международных организаций подписали Алма-Атинскую декларацию, призвав к реализации безотлагательных национальных и международных мер по защите и укреплению здоровья граждан всех стран.

12 сентября представители Министерства здравоохранения Казахстана, представители ООН и акимата Алматы, партнёры из Университетов собрались в Европейском центре ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы, чтобы отметить годовщину важнейшего события.

По словам представителей ВОЗ, ценности, заложенные в декларации, остаются актуальными и 40 лет спустя. Отметим, что Алма-Атинская декларация – один из документов ХХ века, утвердивший право каждого человека на здоровье.

Подписавшие Декларацию страны впервые в истории обязались обеспечить граждан качественными и доступными услугами здравоохранения. Ни один документ до и после Алма-Атинской декларации не имел такого влияния на организацию здравоохранения стран, как «Великая хартия здоровья».

«Первичная медико-санитарная помощь – это ответ систем здравоохранения на запросы человека, его семьи и сообщества, в котором он живет. Это подход, который доставляет услуги здравоохранения так близко к месту, где живет и работает человек, как это возможно, учитывая общественные детерминанты здоровья и благополучия. Это подход, который ставит человека в центре здравоохранения и дает поддержку и ответ на все их запросы в течение жизни», - сказал руководитель Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи Хуан Телло.

Первое положение Алма-Атинской Декларации гласит:

«Конференция вновь решительно подтверждает, что здоровье, будучи состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физических дефектов, является основным правом человека, и что достижение возможно высшего уровня здоровья составляет важнейшую всемирную социальную задачу, для выполнения которой необходимы совместные усилия многих социальных и экономических секторов общества в дополнение к сектору здравоохранения».

Первичная медико-санитарная помощь – первый контакт человека с системой здравоохранения. В определении ВОЗ это комплекс лечебно-профилактических услуг, предоставляемых на уровне местного сообщества, как правило семейными врачами, патронажными медицинскими сестрами, персоналом местных амбулаторных учреждений или силами других медицинских работников.

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