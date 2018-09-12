В Астане создадут Антикорупционный хаб предпринимателей тюркоязычных государств

Об этом сообщим на брифинге АДГСПК председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов.

Известный эксперт-аналитик из Кыргызстана выступила с инициативой о создании площадки среди приграничных стран для улучшения бизнес климата и минимизации коррупции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

По словам специалиста, эта площадка может объединить соседние страны – Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.

Эксперт отмечает, что Кыргызстан может изучить и перенять опыт с Казахстана вопросы защиты предпринимателей и сопровождение инвесторов.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что к этой площадке необходимо подключать и соседей из Узбекистана - там работа в данном направлении только начинается. Необходимо консультировать и передавать им лучшие практики.

Казахстанские специалисты, переговорив с партнерами из тюркоязычных стран, приняли решение в Астане образовать Антикорупционный хаб предпринимателей тюркоязычных государств.

В Хаб могут войти такие страны, как Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Турменистан, Казахстан. Он будет объединять не только бизнес-сообщество, но и общественных деятелей, депутатов, деятелей научной интеллигенции, представителей правоохранительных органов и гражданского общества для обмена лучшими опытами инновационных технологий в борьбе с коррупцией.

Казахстанцам есть чем поделиться: например, в сфере автоматизации государственных услуг, внедрении новой системы оплаты труда, института уполномоченных по этике, оптимизации государственного аппарата, сопровождении инвесторов, а также анализа и устранения коррупционных рисков с участием представителей гражданского общества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!