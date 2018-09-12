Пострадавшая в ДТП с автобусом в Костанае: Сын вылетел у меня из рук

Пятилетний сын Алии Шойтасовой находится на лечении в Костанайской детской областной больнице.

Водитель маршрутного автобуса сбил на пешеходном переходе в Костанае женщину с ребёнком, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Мы с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу. Это было 10 сентября, шли в детский сад. На пешеходном переходе все машины остановились, КАмАЗ остановился и люди переходили дорогу. Я переступила бордюр и пошла. Автобус № 101 вроде бы остановился, но вдруг я почувствовала какой-то резкий толчок. От удара я разбила собой лобовое стекло. Сын был на руках, он выпал из рук и отлетел на полметра. Помню, что какой-то мужчина быстро посадил нас в машину, вызвал полицию, скорую, мы поехали в травматологию в сопровождении полиции", - рассказала пострадавшая.

В приёмном покое мальчика осмотрели и выявили перелом лобной кости.

"Ребёнок был в сознании, но сознание было спутанное. Это на медицинском языке называется "оглушением". Ребёнка сразу доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, была сделана компьютерная томография головы. По снимкам выявлен перелом лобной кости. Вызван нейрохирург, назначено лечение. Через сутки состояние ребёнка стабилизировалось, переведён в отделение травматологии", - рассказал заведующий отделением травматологии областной детской больницы Дмитрий Герасимов.

К счастью, никаких операций ребёнку не потребуется, через 7-10 дней его выпишут. Мама мальчика получила лёгкие повреждения, но всё ее лицо в синяках.

"Водитель признаёт свою вину, сказал, что будет помогать. В полиции возбудили дело. Я бы не хотела, чтобы его посадили в тюрьму, мне важно, чтобы ребёнок поскорее поправился", - отметила Алия Шойтасова.

По факту ДТП ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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