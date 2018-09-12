Названа самая популярная модель айфона в мире

Спрос на iPhone 7 остаётся самым высоким.

Аналитики Mixpanel назвали самый популярный смартфон Apple на рынке в данный момент. Им оказался iPhone 7, передаёт Лайф со ссылкой на GizChina.

Смартфон двухлетней давности до сих пор является самым популярным айфоном на рынке, iPhone X — четвёртый.

Согласно подсчётам компании, в августе 2018 года iPhone 7 владели 17,34% пользователей купертиновских смартфонов. На втором месте оказался iPhone 6s (13,01%), на третьем — iPhone 7 Plus (12,06%). Интересно, что актуальный флагман iPhone X тоже имеет весомую долю — 12%. Отмечается, что меньше всего в сообществе Apple ценится модель 2010 года, iPhone 4 (0,11%).

Также Mixpanel подсчитали, когда айфоны определённых моделей были наиболее популярны. Например, iPhone 6 и 6 Plus имели долю 43,62% на рынке в сентябре 2015 года. А на прошлогодние iPhone X, 8 и 8 Plus приходилось 29,26% в августе этого года.

Презентация новых iPhone состоится сегодня в 22:00 по времени Астаны. Apple покажет мероприятие в прямом эфире, в том числе в "Твиттере".

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