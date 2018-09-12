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Убийце тестя и тещи в Уральске вынесли приговор

Мужчину приговорили к 19 годам.

Фото : mgorod.kz12 сентября 2018, 21:47

Сегодня, 12 сентября, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор Рустаму Давлетшину, который обвиняется в убийстве тестя и тещи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Мой город».

Суд признал виновным Рустама Давлетшина по ст. 99 ч.2 "Убийство" и ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и приговорил его к 19 годам колонии максимальной безопасности. Также Рустам Давлетшин должен выплатить 5 миллионов тенге в качестве морального вреда и 899 тысяч тенге в качестве материального ущерба.

В ходе судебных слушаний, Рустам Давлетшин заявил, что причиной преступления послужило то, что родственники бывшей жены довели его, неоднократно оскорбляя и унижая его честь и достоинство. В то время как бывшая жена осужденного Надия Абдрахманова, заявила, что обвиняемый лишил её родителей, заранее готовился к этому преступлению и заслуживает смертную казнь или пожизненный срок.

Напомним, 10 мая в 20.00 в микрорайоне Строитель Рустам Давлетшин пришел в квартиру, где жила его бывшая супруга с сыном. Дверь ему открыла бывшая теща, он выстрелил в нее из ружья, затем он выстрелил в тестя. Женщина от полученного ранения скончалась на месте, мужчина умер через несколько дней в больнице.


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