Казахстанский клуб победил "Барселону" в первом матче плей-офф женской Лиги чемпионов

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 3:1.

Шымкентский "БИИК-Казыгурт" обыграл "Барселону" в первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов, сообщает Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 3:1. В компенсированное время к первому тайму гол в свои ворота забила капитан "Барселоны" Алексия Путельяс.

На 49-й минуте в составе шымкентской команды отличилась Фазила Иквапут из Уганды, а на 60-й - Гульнара Габелия сделала счет 3:0. Однако испанской команде удалось отыграть один мяч, на 66-й минуте гол забила Тони Дагган.

Ответная игра состоится 26 сентября в Испании. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал.

Стоит отметить, что в сезоне 2015/16 "БИИК-Казыгурт" уже играл с "Барселоной" в 1/16 финала ЛЧ. Тогда казахстанский клуб сыграл вничью на своем поле - 1:1, но в гостях потерпел крупное поражение - 1:4.

"БИИК-Казыгурт" два последних сезона доходил до 1/8 финала ЛЧ, что является лучшим выступлением казахстанских клубов в турнире. В 2017 году шымкентская команда уступила действующим чемпионкам из "Лиона" (0:9, 0:7), которые затем защитили свой титул, а в 2016 проиграла будущим финалисткам из ПСЖ (1:4, 0:3).

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