Сформирован полный андекард второго боя Головкин — «Канело»

Рематч состоится утром в воскресенье.

15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе пройдет рематч Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутеры боксеров заканчивают работу над формированием андеркарда. Соперником Брайана Себальо (4-0, 2 КО) стал американец Давид Томас (6-3-1, 2 КО).

Если состав участников не расширится и не претерпит изменений, то будет выглядеть так:

Давид Лемье (39-4, 33 КО) — Гэри О’Салливан (28-2, 20 КО)

Хайме Мунгия (30-0, 25 КО) — Брэндон Кук (20-1, 13 КО)

Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) — Мойзес Фуэнтес (25-5-1, 14 КО)

Верджил Ортис-младший (10-0, 10 КО) — Роберто Ортис (35-3-2, 26 КО)

Алексис Роча (11-0, 8 КО) — Карлос Ортис Сервантес (11-2, 11 КО)

Джаба Хоситашвили (3-0, 2 КО) — Лоуренс Кинг (4-0, 3 КО)

Брайан Себальо (4-0, 2 КО) — Давид Томас (6-3-1, 2 КО).

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