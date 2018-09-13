Apple Watch 4 выпустили без рамки и с ЭКГ

Девайс получил увеличенный дисплей-циферблат и новые функции для контроля за здоровьем.

Компания Apple представила новое поколение Apple Watch. Гаджет получил увеличенный безрамочный циферблат, пишет Лайф.

Главное отличие Apple Watch 4 от предыдущих моделей — увеличенный на 30% (в том числе за счёт уменьшения рамок) экран. Из-за этого на циферблате будет доступно больше виджетов. В продажу выйдут две версии: на 40 и 44 мм. Также устройство отличается виброотдачей, которую добавили в головку Digital Crown. Стекло девайса сделано из сапфира, а корпус изготовлен из керамики, что должно положительно влиять на передачу сигнала.

Под корпусом находятся двухъядерный 64-битный процессор S4, акселерометр нового поколения, улучшенный оптический сенсор для контроля за пульсом, Bluetooth, GPS и сотовый модуль. Благодаря новой начинке устройство получило возможность замерять ЭКГ. Часы будут постоянно следить за пользователем, в частности, контролировать его сердечный ритм. Если часы заметят участившееся или, наоборот, замедленное сердцебиение, то гаджет предложит обратиться к врачу.

Apple гарантирует автономность часов в течение всего дня, девайс должен проработать от одной зарядки до 18 часов. Устройство защищено от воды и пыли и выдерживает погружение на глубину до 50 метров. Apple Watch поступят в продажу 21 сентября, стоимость часов стартует от 399 долларов (GPS-версия) и 499 долларов (LTE-версия).

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