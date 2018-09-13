В Алматы горит двухэтажный дом

ЧП произошло в районе автовокзала "Алматы-1".

В ночь на 13 сентября в Алматы произошел крупный пожар, передает корреспондент Zakon.kz.

Пожар произошел на пересечении улиц Молдагалиева и Сауранбаева.

По сообщениям очевидцев, есть пострадавшие. Огонь видно издалека. Как рассказали соседи, дом нежилой, в нем в последнее время жили люди без определенного места жительства. Около двух месяцев назад дом уже горел, сгорела кровля.

Согласно официальному сообщению ДЧС Алматы, 12.09.2018г. в 23:42 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении каркасно-камышитового двухэтажного дома по адресу: Турксибский район, ул. Суранбаева 18. Первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 23:47 часов. На момент прибытия пожарных-спасателей дом был охвачен огнём.

Огнеборцами достигнута локализация в 00:25 часов. Площадь пожара уточняется. На ликвидацию пожара задействовано 21 человек личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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