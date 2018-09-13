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Тим Кук оценил объем продаж Apple

В год магазины Apple посещают около 500 миллионов посетителей.

Фото : © Apple Inc.13 сентября 2018, 01:07

Американская корпорация Apple в ближайшее время продаст свое двухмиллиардное устройство, заявил генеральный директор компании Тим Кук на презентации новых моделей iPhone, передает РИА Новости.

"Мы вот-вот поставим двухмиллиардное iOS-устройство", — заявил Кук на презентации, трансляция которой ведется на сайте компании.

В год магазины Apple посещают около 500 миллионов посетителей. По словам генерального директора Apple, своему успеху компания обязана не только тому, что "iOS — самая передовая мобильная операционная система", но и тому, что она также наиболее персонализированная.

Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее компания занимает по объему только третье место в мире среди производителей смартфонов.


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