Головкин прокомментировал отсутствие дуэли взглядов с «Канело»

Второй бой Головкин — «Канело» пройдет 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) поделился мнением о том, что на последней пресс-конференции перед боем с мексиканцем с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) не состоялась традиционная дуэль взглядов, сообщает Sports.kz.

— Ты сожалеешь о том, что не было дуэли взглядов?

— Нет, нет. Это такой момент... Я еще увижусь с ним 15 сентября или накануне. Это куда более важно.

Второй бой Головкин — «Канело» пройдет 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первый бой состоялся 16 сентября 2017 года там же и завершился спорной ничьей: многие эксперты и фанаты считают, что судьи лишили Геннадия очевидной победы.





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