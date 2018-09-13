Шуменов пришел поддержать Головкина

Он прибыл на финальную пресс-конференцию перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в Лас-Вегасе.

Обладатель пояса WBA Regular в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов пришел поддержать своего соотечественника - чемпиона мира в среднем дивизионе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадия Головкина на финальной пресс-конференции перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в Лас-Вегасе, сообщает Vesti.kz.

По мнению Шуменова, у GGG имеется преимущество перед соперником, хотя сейчас назвать заранее победителя сложно.

"На сегодняшний день это самый большой бой. Встречаются две самые популярные звезды бокса. И здесь трудно определить, кто будет победителем. Конечно, как товарищ, как и все казахстанцы, я буду болеть за Головкина. Но оба боксера - очень высокого уровня. И здесь очень трудно определить, кто будет победителем. Преимущество у Головкина в том, что у него есть нокаутирующий удар с обеих рук. Если он попадет точно, он может завершить поединок в любой момент. Если говорить о сильных сторонах "Канело", он боксер, всегда прогрессирующий. От боя к бою он улучшается", - сказал Шуменов.

По мнению казахстанца, для Головкина второй будет тяжелее, чем первый.

"В первом бою они прошли всю дистанцию. У "Канело" перед первым поединок было хоть на один процент, но сомнение, что у него может не получиться. Потому что Головкин славится тем, что всех соперников отправляет в нокаут, все считают его монстром. А так как в первом бою они прошли всю дистанцию в 12 раундов, и "Канело" смог принять удары от Головкина, теперь этих сомнений у него нет. И на второй бой он выйдет с полной уверенностью, что осложнит ситуацию для Головкина. "Канело" - боксер высочайшего уровня. И от боя к бою он улучшается. Я думаю, он будет лучше, чем в первом поединок. В техническом плане он тоже очень хороший, очень быстрый, хорошо двигается в ринге и защищается. Поэтому определенно бой будет очень сложный. Ну и Головкин тоже технически высочайшего уровня. Это просто два элитных боксера. Но преимущество Головкина в том, что он может закончить любой бой в любом раунде", - прокомментировал Шуменов.

Напомним, второй бой Головкин - Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. По времени Астаны поединок пройдет утром 16 сентября.

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