Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до девяти

Возросло число пострадавших — с 43 до 46 человек.

Число людей, погибших при наезде внедорожника на толпу на площади китайского города Хэнъян в провинции Хунань, возросло до девяти, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех погибших. Также возросло число пострадавших — с 43 до 46 человек.

Инцидент произошел в среду вечером, когда люди собрались вечером на площади, как это принято в китайских городах, чтобы погулять и потанцевать. Красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей. Водитель по имени Ян Цзаньюнь был задержан, его мотивы пока неизвестны. Сообщалось, что мужчина неоднократно был судим.

Местные СМИ писали, что задержанный неизлечимо болен раком и "обозлен на общество", что могло стать причиной такого поступка. Эти сведения пока никак не подтверждаются официально.

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