Пограничники задержали в акватории Каспия браконьеров из Азербайджана и Дагестана

По легенде, иностранцы занимались на территории Казахстана промыслом рыб осетровых пород.

В Мангистауской области пограничники задержали азербайджанских браконьеров, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По легенде, иностранцы занимались на территории Казахстана промыслом рыб осетровых пород. Сценарий задержания был придуман в рамках начала второго этапа профилактических мероприятий, казахстанских пограничников совместно с российскими коллегами.

Главная цель - пресечь пребывание иностранцев в территориальных водах. Что касается реальной ситуации, то только за прошедшую весну в акватории Каспия с казахстанской стороны были задержаны 9 граждан Азербайджана и Дагестана. Изъято около 500 километров орудия браконьерского лова. Все нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. Подобные двусторонние мероприятия проводятся 18-ый год.

- Перед началом этой операции, проводим информационно-психологическую операцию в прибрежных зонах Каспийского моря. Кто проживает в Мангистауской и Атырауской областях, мы должны провести эту операцию, чтоб после 15 без надобности в море никто не выходил, - сказал зам. начальника регионального управления береговой охраны ПС КНБ РК Талгат Туребаев.

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