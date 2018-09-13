Собственникам комнат в трехэтажном доме пришло письмо, в котором сообщается, что 17 сентября их общее жилье снесут.

37 семей в Астане рискуют остаться без крыши над головой. Собственникам комнат в трехэтажном доме пришло письмо, в котором сообщается, что 17 сентября их общее жилье снесут. Оказалось, что дом был построен незаконно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Д дом решено снести, потому что застройщик предоставил эскиз акимату, в котором объект указан как двухэтажный коттедж с тренажерным залом, библиотекой и бильярдной. Ни о каких 37 семьях и речи в нем не было.

Зауреш Шонбалова с семьей купили комнату за 2,5 млн. тенге. Из документов на руках – только обязательство на строительство. Зимой дело попало в районный суд, и собственник не смог оспорить вердикт. Он говорит, что готов помочь жильцам в случае, если снос все-таки случится.

– Мы постараемся не оставлять их и по возможности купить им жилье в пригороде. Возьмем на себя обязательства и решим по медиативному соглашению, так как главный инициатор я, - сказал заместитель директора фонда «Жас отау»: Асхат Тогисов.

Независимый юрист считает, что спор может решить только суд.

– Заключая этот договор, они не покупали недвижимость, они участвовали в строительстве. Участие в строительстве подразумевает определенные риски, - прокомментировал юрист Илья Корчагин.

Для того, чтобы обезопасить себя, специалисты советуют перед покупкой удостовериться в том, что жилье действительно существует. Для этого нужно обратиться в местный исполнительный орган, который предоставит информацию о праве застройщика на жилье и его целевое назначение. Если жилье зарегистрировано, нужно получить справку в Центре обслуживания населения, чтобы проверить, нет ли на него прав у третьих лиц. При несоответствии этих документов с покупкой жилья стоит повременить. Ведь, соглашаясь на сомнительную сделку, всегда высок риск его лишиться.

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