У меня нет яиц? Могу показать - Головкин дерзко ответил «Канело»

Второй поединок состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) в Лас-Вегасе.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBO Геннадий Головкин прокомментировал недавнее заявление своего соперника Сауля «Канело» Альвареса, сказавшего, что у GGG «нет яиц», чтобы устраивать с ним трэшток, сообщает Sports.kz.

— «Канело» недавно сказал, что у вас «нет яиц»...

— Серьезно? Они с Оскаром много болтают. Вы им верите? Хотите, я вам покажу? Тут есть уборная (смеется). Вы же знаете, что «Канело» — не настоящий. Это сумасшедший вопрос. Я хочу отвечать на профессиональные вопросы, а не на такое. Он много чего говорил, его промоутер также много болтает. Но это не является правдой. Если вы им верите, то это ваше дело, а я им не верю. Абель [Санчес] сказал всю правду. Если вы не верите Абелю, то это ваш выбор.

Второй поединок состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) в Лас-Вегасе.





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