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Атырауский спортсмен Есенбек Сигуатов стал первым чемпионом мира по грепплингу 

В соревновании среди взрослых спортсменов наш земляк Тыныс Бисалиев стал обладателем бронзовой медали.

Фото : zakon.kz13 сентября 2018, 09:01

Наш земляк принимал участие в чемпионате мира по грепплингу среди подростков, который проходил с 6 по 10 сентября в Астане.

В весовой категории до 46 кг Есенбек Сигуатов завоевал звание чемпиона мира. Учащийся 11-того класса одержал победу над соперником из России. В полуфинале он встретился с соотечественником из Казахстана, в финале победил венгерского спортсмена, тем самым став первым чемпионом мира среди юниоров.

13-летний атырауский спортсмен Арсен Ризуанов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 50 кг. Успешно прошел квалификационный раунд и выиграл у спортсмена из Франции в полуфинале. Только в финальных соревнованиях, уступил сопернику из России. В соревновании среди взрослых спортсменов наш земляк Тыныс Бисалиев стал обладателем бронзовой медали.


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