Погода без осадков ожидается в четверг по Казахстану

В нескольких областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в четверг 13 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Под влиянием антициклона по республике ожидается погода без осадков, местами туман, усиление ветра, в отдельном районе с пыльной бурей", - говорится в сообщении.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами туман. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, усилится ветер 15-23 м/с. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областях местами ожидается туман. В Туркестанской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях ожидаются ночью местами заморозки 1-3 градуса. На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 13°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 14°, ясно.

Прогноз погоды на 13 сентября.

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