Подозреваемого в гибели Владимира Ваховского взяли под стражу в Алматинской области

Арест парня санкционировал Талгарский районный суд.

В ДВД Алматинской области сообщили подробности расследования убийства Владимира Ваховского, которого забили насмерть в поселке Мичурино (Бельбулак), сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что дело Владимира Ваховского расследуется по статье 106 часть 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас подозреваемый находится под стражей, санкционирован арест районный суд Талгара. По словам Ирины Ваховской, к его смерти причастен сын друга детства супруга.

"Отмечаем, что органами расследования обеспечивается полнота всех следственных действий. Расследование находится в производстве Талгарского РУВД, которое взято на контроль областным cледственным управлением", - сообщили в ДВД региона.

28 июля в поселке Мичурино (Бельбулак) в результате потасовки нескольких мужчин скончался Владимир Ваховский. После констатации смерти тело погибшего несколько дней хранилось неподобающим образом. О том, что произошло в день гибели мужа, и почему родственники до сих пор не могут получить свидетельство о смерти, рассказала супруга Владимира - Ирина Ваховская.

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