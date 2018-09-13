Аким Шымкента рассказал НаZиме, почему у города номер 17

Девушка посетила родной город, и встретилась с его акимом.

Ставшая известной после проекта "Песни на ТНТ" любимица Тимати НаZима три дня провела в родном Шымкенте, где встретилась с акимом города, передает Zakon.kz.

Хронику трехдневного пребывания в городе вел блогер Charisma Hati, который рассказал, что на афтограф сессию певицы пришли порядка трех тысяч поклонников.

В один из дней НаZима встретилась с акимом Шымкенте Габидуллой Абдрахимовым. Глава города, в первую очередь, поздравил певицу с успешным участием в проекте на российском телеканале.

В ходе беседы речь зашла и о новом номере, присвоенном городу. Девушка поделилась, что ей приходило очень много сообщений по этому поводу, скидывали фотографии с новыми госномерами авто. Аким, в свою очередь, рассказал, почему городу присвоили номер 17.

"Мы когда с министром внутренних дел разговаривали, думали, какой у нас на автомобилях номер будет. Но президент сказал: Шымкент - это новый регион, и будет 17", - сказал Габидулла Абдрахимов.

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