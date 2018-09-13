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По делу изнасилованного мальчика в селе Абай прошло предварительное слушание

Суд над насильниками ребенка будет проходить в закрытом режиме.

Фото : inform.kz13 сентября 2018, 09:36

12 сентября в Шымкенте прошло предварительное слушание по делу о насилии подростков над семилетним мальчиком из села Абай Туркестанской области. По информации общественного деятеля Аружан Саин, дальнейшие заседания пройдут в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

"12 сентября 2018 года в Шымкенте прошло предварительное слушание по делу 7-ми летнего мальчика из ЮКО. Суд будет проходить в закрытом режиме. Мы надеемся, что суд пройдет абсолютно честно и примет справедливое решение. От имени родных мальчика передаю огромную благодарность всем, кто поддерживает семью и ребенка", - написала Саин в Facebook.

3 сентября стало известно о том, что 7-летний мальчик из села Абай, как и его насильники, пошел в школу. Ранее в Туркестанской области полицейские возбудили уголовное дело, в рамках которого была проверена информация об избиении и изнасиловании семилетнего ребёнка старшеклассниками.


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