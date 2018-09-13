Депутат призывает власти обратить внимание на село имени Акана Серы в СКО

Сегодня эти исторические места и объекты преданы забвению - Сыздыков.

Депутат Тургун Сыздыков просит власти обратить внимание на состояние села имени Акана Серы в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, передает Спутник.

В поселке, по словам мажилисмена, в 1993 году, несмотря на трудные времена, с большим подъемом всей республикой был проведен 150-летний юбилей одного из величайших личностей, оставившего глубокий след в казахской истории — Акана Серы Корамсаулы.

"К этой дате, с благословения президента страны, силами всех районов области, строительных трестов, рядовых граждан был построен и сдан в эксплуатацию аул имени Акана Серы. Село с 70 коттеджами со всей инфраструктурой. Вместе с аулом был открыт и памятник акыну. Старожилы рассказывают, что аул посетили вместе с Нурсултаном Назарбаевым президенты Узбекистана и Кыргызстана", — сообщил парламентарий.

По воспоминаниям жителей села, тогда президент дал высокую оценку проделанной работе и сказал: "Вот такие должны быть в будущем все села в республике". Сегодня эти исторические места и объекты преданы забвению. В ауле сейчас осталось около 15 семей. Отсутствие работы вынудило многих жителей разъехаться в поисках лучшей жизни. За это время сменилось семь акимов района, но никто из них не уделил должного внимания этой проблеме.

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