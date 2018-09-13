Две школьницы выпали из окна пятого этажа в Экибастузе

Одна из девочек скончалась в карете скорой помощи.

Трагедия произошла в три часа ночи в экибастузской пятиэтажке по улице Бауржана Момышулы, передает корреспондент BNews.kz.

Известно, что погибшая девочка училась в школе №23, ее подруга - ученица девятого класса школы №9.

"Школьницы 2003 года рождения выпали из окна подъезда на пятом этаже", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, одна из школьниц скончалась в карете скорой помощи.

"Состояние выжившей девочки врачи оценивают, как стабильно-тяжелое. Она находится в реанимации. У ребенка диагностированы кататравма, открытый перелом кистей лицевой и волосянистой части черепа, головного мозга тяжелой степени. Состояние девочки - стабильно тяжелое", - сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Темиргалиева.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акима Экибастуза.

"Случай произошел во внеучебное время. Школа не может постоянно контролировать всех детей. В первую очередь ответственность несут близкие родственники. В ближайшее время школы проведут собрания с родителями. А со старшеклассниками местных школ будут работать психологи", - сообщили в пресс-службе акима Экибастуза.

По информации городского отдела образования, обе школьницы воспитывались в неполных семьях. Погибшая девочка ранее состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, как трудный подросток, но в августе была снята с учета.

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