Одежда в Казахстане дорожает быстрее прочих товаров и услуг

Производство одежды в стране впервые за много лет ушло в минус.

Производство одежды сократились на 2,3% год-к-году, до 18,9 млрд тг за январь-июль 2018. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года наблюдался рост к показателям 2016 сразу на 20,8%, до 19,4 млрд тг. Об этом говорится в исследовании Energyprom, собщает Zakon.kz.

Среди регионов РК самый большой объем производства одежды в стоимостном выражении за январь-июль 2018 года был в Алматинской области - 3,6 млрд тг, что сразу на 15,7% меньше, чем в прошлом году.

Следом идет Алматы - 2,6 млрд тг, рост за год на 5,7% и Карагандинская область - 2,2 млрд тг, регион также в минусе - на 4,5% меньше, чем годом ранее.

В натуральном выражении заметно сократился выпуск головных уборов (минус 23,9% год-к-году), верхней женской одежды (минус 22%), мужской одежды (на 19,1%), трикотажных носков (на 18,2%) и верхней одежды из трикотажа (на 15,7% за год).

В плюсе производство меховой одежды и аксессуаров (на 43,5%) и свитеров и джемперов (сразу в 3,7 раза год-к-году).

Рост цен на одежду значительно опережает средний уровень инфляции в РК. Так, при удорожании в целом товаров и услуг на 6%, мужское нижнее белье - трусы и носки - выросли в цене сразу на 10-10,5% год-к-году, сорочки - на 7,5%. Женские платья и костюмы поднялись в цене на 7,7% год-к-году по итогам августа.

Также к учебному году выросли в цене детские вещи: рубашки для мальчиков - на 9,2% за год, детские футболки - на 7,9%, колготки - на 7,8%, куртки - на 7,3%.

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