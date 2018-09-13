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В США мужчина расстрелял пять человек и застрелился сам

Следователи считают, что убийства не были случайными.

Фото : Mir24.tv13 сентября 2018, 11:04

Мужчина застрелил пять человек в американском городе Бейкерсфилд в штате Калифорния, затем совершил суицид, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC30.

Изначально стрелок и его жена пришли в автотранспортную компанию, где у них произошел конфликт с мужчиной. Подозреваемый сначала застрелил этого мужчину, затем свою жену. После в фирму пришел еще один человек, и стрелок преследовал его, пока также не застрелил, говорится в сообщении.

Тогда подозреваемый сел в машину и поехал в другое место, где убил еще двух человек. Потом он угнал машину с женщиной и ребенком внутри. Им удалось бежать. Подозреваемый же отправился на парковку, где совершил суицид, передает телеканал.

Как уточнил офис шерифа округа Керн, свидетелями произошедшего стали более 30 человек. Следователи считают, что убийства не были случайными, уточняет канал.


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