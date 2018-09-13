Руководителя отдела образования в Акмолинской области привлекут к ответственности
Были допущены нарушения при проведении конкурса на занятие должности заведующего детским садом.
На очередном заседании Совета по этике Акмолинской области были озвучены нарушения, выявленные при проверке управления сельского хозяйства региона, а также рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела образования Буландынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент АДГСПК по Акмолинской области.
Руководитель отдела образования Буландынского района Б. Есмурзина и главный специалист отдела У. Аяпбергенова допустили нарушения при проведении конкурса на занятие должности заведующего детским садом.
Прокуратурой Буландынского района установлено, что конкурсной комиссией неправомерно рекомендована на занятие должности Д. Жатаева, у которой отсутствовал соответствующий стаж работы в дошкольных организациях.
«Советом по этике за нарушение Закона «О государственной службе Республики Казахстан» вынесена рекомендация о привлечении Б. Есмурзиной и У. Аяпбергеновой к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии», - рассказали в ведомстве.
Департаментом также проведена выборочная проверка в управлении сельского хозяйства региона, по итогам которой установлен ряд нарушений в сфере законодательства о государственной службе. По итогам заседания Совета по этике выработаны соответствующие рекомендации.
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