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Руководителя отдела образования в Акмолинской области привлекут к ответственности

Были допущены нарушения при проведении конкурса на занятие должности заведующего детским садом.

Фото : turkistonpress.uz13 сентября 2018, 11:10

На очередном заседании Совета по этике Акмолинской области были озвучены нарушения, выявленные при проверке управления сельского хозяйства региона, а также рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела образования Буландынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент АДГСПК по Акмолинской области.

Руководитель отдела образования Буландынского района Б. Есмурзина и главный специалист отдела У. Аяпбергенова допустили нарушения при проведении конкурса на занятие должности заведующего детским садом.

Прокуратурой Буландынского района установлено, что конкурсной комиссией неправомерно рекомендована на занятие должности Д. Жатаева, у которой отсутствовал соответствующий стаж работы в дошкольных организациях.

«Советом по этике за нарушение Закона «О государственной службе Республики Казахстан» вынесена рекомендация о привлечении Б. Есмурзиной и У. Аяпбергеновой к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии», - рассказали в ведомстве.

Департаментом также проведена выборочная проверка в управлении сельского хозяйства региона, по итогам которой установлен ряд нарушений в сфере законодательства о государственной службе. По итогам заседания Совета по этике выработаны соответствующие рекомендации.


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