10 тысяч гектаров земель возвращено государству в Алматинской области

Областные прокуроры проверили законность предоставления земельных участков.

В Талдыкоргане, под председательством прокурора области, состоялось заседание коллегии по вопросу выработки единой правоприменительной практики в сфере земельных отношений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области.

В работе коллегии приняли участие руководители местных исполнительных и уполномоченных государственных органов.

Прокуратурой отмечено, что работа акиматов в сфере земельных отношений осуществляется не на должном уровне, допущены многочисленные нарушения при предоставлении земельных участков.

Так, без соблюдения требований земельного, лесного законодательства акиматом г.Талдыкорган допущено предоставление 12 участков из земель лесного фонда.

В Талгарском районе площадь земельного участка Республиканского интродукционно-карантинного питомника уменьшена на 0,43 га, который разделен на 5 участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.

По вышеуказанным фактам начаты досудебные расследования.

Одновременно, принимаются меры по их возврату в государственную собственность.

Всего же за 6 месяцев текущего года, в результате принятых прокурорами мер 56 лиц привлечены к различной мере ответственности, государству возвращено свыше 10 тыс. га земель, кадастровой стоимостью 324,5 млн. тенге.

По итогам коллегии, местным исполнительным и уполномоченным госорганам даны конкретные поручения по обеспечению законности в земельной сфере.

"Более того, в соответствии с земельным законодательством земли коммерческого назначения предоставляются только через торги (ст.48 Земельного кодекса), а участки для ИЖС на бесплатной основе выделяются в порядке очередности (ст.44-1 Земельного кодекса). В связи с этим предупреждаем, что предоставление вышеуказанных участков без соблюдения установленных требований законодательства является незаконным. Земли выданные с нарушением подлежат возврату в собственность государства", - предупредили представители прокуратуры.

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