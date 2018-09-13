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Тенге укрепился на утренних торгах

Курс составил 375,44 тенге за доллар (-2,30 тенге).

Фото : Костанайские новости13 сентября 2018, 11:33

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс остановился на отметке в 375,44 тенге за доллар (-2,30 тенге), сообщает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 18 банков. Объем торгов составил 35 150 тысяч долларов. Объем торгов составил 1,1 млн, число сделок – 12. Средневзвешенный курс составил 375,66.

В обменных пунктах покупка держится на отметке в 375,3 тенге за доллар, продажа - 376,7; евро покупают за 436.7 тенге, продают - 438.7; рубль покупают за 5.46 тенге, продают - 5.52.


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