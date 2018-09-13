Вузы Алматы обсудили распределение грантов совместно с АДГСиПК

Состоялось заседание с представителями 16 учебных заведений Алматы.

13 сентября на площадке КазНУ им.аль-Фараби состоялось обсуждение с руководителями высших учебных заведений города проекта антикоррупционных рекомендаций Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На заседание были приглашены представители 16 учебных заведений Алматы. Участники заседания высказали мнение, что министерство образования и науки распределяет образовательные гранты между университетами не достаточно прозрачно.

Выступающий на заседании Кайыржан Токушев отметил необходимость обратить особое внимание МОН РК на обеспечение прозрачности и открытости процедур распределения образовательных грантов среди высших учебных заведениях.

Участники круглого стола единогласно поддержали проект антикоррупционных рекомендаций.

В заключении, руководитель АДГСиПК по Алматы Данияр Таумурат отметил, что все предложения и замечания будут учтены при окончательном принятии рекомендаций, которые направлены на установление открытости и прозрачности в деятельности высших учебных заведений, а также на снижение коррупционных рисков в сфере образования.

В свою очередь советник министра образования Майраш Тайкенова сообщила, что распределение государственных грантов просто не может быть недостаточно прозрачным, так все процедуры здесь открыты и всем известны.

«Государственные гранты распределяются в соответствии с потребностями экономики страны. Количество грантов согласовывается со всеми государственными органами – отраслевыми министерствами, НПП РК «Атамекен» и т.д. Это все закрепляется постановлением правительства, и все эти сведения находятся в открытом доступе. А затем уже выбор специальности стоит за ребенком. И эта процедура крайне прозрачна. Дети сами заполняют в системе заявки на грант, сами выбирают ВУЗы и участвуют в общегосударственном конкурсе распределения грантов в автоматизированной системе. У кого выше балл ЕНТ, тот соответственно и получает госгрант. Более того в распределении грантов участвует Ассоциация вузов Казахстана и на таких процедурах всегда присутствуют представители университетов», – сообщила М. Тайкенова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!