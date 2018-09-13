Студентке-миллиардерше понадобился целый штат слуг

Они будут следить за временем пробуждения девушки, составлять удобный график, закупать продукты и контролировать гардероб.

Поступившая в университет дочь миллиардера из Индии объявила о наборе на работу 12 слуг, которые должны помочь ей «облегчить» учебную жизнь. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Издание утверждает, что девушка, имя которой не называется, поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Отец купил ей особняк, чтобы студентке не пришлось жить в общежитии. Семья девушки разыскивает 12 работников на должности шеф-повара, горничной, шофера и других представителей сферы обслуживания.

Будущие сотрудники, в частности, будут следить за временем пробуждения студентки, составлять удобный график, закупать продукты и контролировать гардероб.

Объявление о наборе персонала было опубликовано от имени рекрутского агентства Silver Swan. В нем значилось, что зарплата слуг составит около 30 тысяч фунтов стерлингов в год (2,7 миллиона рублей). Представители агентства отказались комментировать ситуацию.

В апреле этого года 22-летняя студентка Сепи Самаи, выросшая в семье миллионера, рассказала в эфире телешоу о своих впечатлениях от жизни обычных людей. Она призналась, что испытала шок, увидев «реальность».

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