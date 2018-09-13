В Семее мужчина осужден за убийство сына
Он приговорен к 10 годам лишения свободы.
Фото : Times.kz13 сентября 2018, 12:03
В Семее осужден на 10 лет 56-летний мужчина за убийство своего сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел в июне текущего года. Отец с сыном распивали спиртное, беседовали. Затем пришла мать отца и сделала замечание, чем разозлила его. Он стал начал неприлично выражаться, и сын попросил отца не кричать на бабушку. Между нетрезвыми родственниками началась ссора. Отец взял со стола нож и ударил сына.
«Убийца на судебном заседании раскаивался в своем деянии, говорил, что не хотел этого делать. Решением суда он признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.
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