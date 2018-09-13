ПРАВМЕДИА: вебинар о Госпрограмме поддержки предпринимателей

Участие в вебинаре бесплатное.

А вы знали, что существует специальная государственная программа поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности?

Чтобы воспользоваться помощью государства предприятие должно:

1. осуществлять деятельность в одном из приоритетных секторов экономики не менее 1 года;

2. вкладывать средства в повышение своей производительности.

В этом случае предприятие вправе рассчитывать на возмещение до 40% затрат, вложенных в повышение производительности.

Возмещение затрат производится на основании Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 09.12.15 г. № 1194.

Вполне возможно, что и ваша организация является претендентом на возмещение затрат по данной программе, а вы упускаете свой шанс просто потому что не знаете о нем.

Хотите получить подробную консультацию:

Ø Кто может получить поддержку государства,

Ø О конкретных видах поддержки,

Ø Условиях ее получения,

Ø Куда обратиться и как получить господдержку?

Тогда смотрите бесплатный вебинар с участием специалистов АО «Казахстанский Институт Развития Индустрии» (АО «КИРИ»), которые курируют данный проект.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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