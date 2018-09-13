ПРАВМЕДИА: вебинар о Госпрограмме поддержки предпринимателей
Участие в вебинаре бесплатное.
А вы знали, что существует специальная государственная программа поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности?
Чтобы воспользоваться помощью государства предприятие должно:
1. осуществлять деятельность в одном из приоритетных секторов экономики не менее 1 года;
2. вкладывать средства в повышение своей производительности.
В этом случае предприятие вправе рассчитывать на возмещение до 40% затрат, вложенных в повышение производительности.
Возмещение затрат производится на основании Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 09.12.15 г. № 1194.
Вполне возможно, что и ваша организация является претендентом на возмещение затрат по данной программе, а вы упускаете свой шанс просто потому что не знаете о нем.
Хотите получить подробную консультацию:
Ø Кто может получить поддержку государства,
Ø О конкретных видах поддержки,
Ø Условиях ее получения,
Ø Куда обратиться и как получить господдержку?
Тогда смотрите бесплатный вебинар с участием специалистов АО «Казахстанский Институт Развития Индустрии» (АО «КИРИ»), которые курируют данный проект.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Обязательно задавайте ведущим вопросы по теме.
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