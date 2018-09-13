Пожар в детском саду произошел в Астане

С отравлением угарным газом госпитализирован 45-летний работник детсада.

Сегодня в столичном детском саду произошло возгорание потолочного перекрытия отдельно стоящей кухни, котельной и помещении углярки. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По его словам пожар был зарегистрирован в 07-34 в районе Сарыарка в жилищном массиве «Көктал-1». В частном детском саду «Балдаурен» произошло горение потолочного перекрытия отдельно стоящей кухни, котельной и помещении углярки. Детей в этот момент в детсаду не было.

«Площадь пожара составила 30 кв.м. Пожар локализован в 07-51 и ликвидирован в 08-15. В результате пожара с отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу хозработник. детского сада 1973 г.р. Для ликвидации ЧС были задействованы 12 пожарных и 4 единицы специализированной пожарной Службы пожаротушения Астаны», – сообщил Р. Иманкулов.

Выяснением причин возгорания занимаются эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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