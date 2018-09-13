Информацию о высоких штрафах за неуплату налогов опровергли в Комитете госдоходов

В ведомстве рассказали еще раз, какие меры предпринимают к должникам по налогам.

В настоящее время в мессенджерах распространяется информация о якобы высоких штрафных санкциях за несвоевременную уплату налогов физическими лицами. Комитет государственных доходов МФ РК сообщает, что информация, указанная в рассылке, не является достоверной, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

В ведомстве сообщают, что административная ответственность физических лиц за несвоевременную уплату налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства Кодексом РК об административных правонарушениях не предусмотрена.

"Напоминаем, что в случае несвоевременной уплаты налогов предусмотрено начисление пеней. Более того, сроки уплаты налога на имущество, земельного налога физических лиц за 2018 год приходятся на 1 октября 2019 года, то есть в следующем году. В текущем году необходимо произвести оплату по данным налогам, начисленным за 2017 год. Срок уплаты транспортного налога за 2018 год - 31 декабря 2018 года", - отметили в ДГД.

Какие же меры предпринимаются в случае образования налоговой задолженности.

В соответствии со ст. 24 Налогового кодекса с 1 июля 2018 года банки обязаны отказать в открытии банковского счета налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

Данная норма распространяется как на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и на физических лиц.

Также, в случае непогашения налоговой задолженности по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, если задолженность превышает 1 МРП (2405 тенге), налоговый орган выносит налоговый приказ и направляет его для исполнения судебному исполнителю.

Дальнейшие меры взыскания налоговой задолженности осуществляются судебным исполнителем в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон).

Согласно статье 33 Закона постановление о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан выносится судебным исполнителем при неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, на сумму более 20 МРП (48 100 тенге).

Список должников, в отношении которых судебными исполнителями вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан, размещается на сайте Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 1 января 2018 года по предложению Верховного суда, учитывая бесспорность требований налоговых органов, исключено обращение налогового органа с заявлением в суд о вынесении судебного приказа или с иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного налогоплательщика. При этом налогоплательщику направляется соответствующее уведомление, а в случае непогашения налоговой задолженности выносится налоговый приказ, который передается для принудительного исполнения судебному исполнителю.

Кроме того, в целях информированности налогоплательщиков о наличии неисполненных налоговых обязательствах по уплате налогов на интернет-ресурсе Комитета и на портале «Электронного правительства» реализован электронный сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по БИН/ИИН налогоплательщика.

Стоит отметить, что подобная фэйковая рассылка осуществляется не впервые. В 2017 году в ДГД Алматы уже опровергали такую информацию.

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