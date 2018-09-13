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В Германии футболисты отчислены за нацистское приветствие

Один из спонсоров клуба попросил ребят изобразить что-нибудь забавное.

Фото : globallookpress.com13 сентября 2018, 13:03

Любительский клуб «1920 Мюль» разорвал контракты с семью футболистами второго состава. Все они пострадали из-за демонстрации нацистского приветствия, пишет Рамблер.

Как сообщает RTL, они показали запрещенный на территории Германии жест во время общекомандной фотографии. Сделали это футболисты по просьбе Энгина Арслана. Один из спонсоров клуба попросил ребят изобразить что-нибудь забавное.

Позже Арслан удалил фотографию из Facebook, но её уже увидели в руководстве клуба. На внеочередном собрании исполнительного совета и было принято решение о расставании как с футболистами, так и со спонсором. Несмотря на принесенные извинения с их стороны.


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