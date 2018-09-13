Медики назвали причину нехватки лекарств для онкобольных в Алматы

Для решения данного вопроса будет выделено дополнительное финансирование.

Нехватка лекарственных средств для онкобольных Алматы была вызвана ростом числа женщин с раком молочной железы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам медиков, на учете в городе состоит 5426 женщин с диагнозом «Рак молочной железы», по сравнению с 8 месяцами прошлого года рост составил 5%. Сейчас наблюдается проблема с обеспечением одного препарата для женщин - «Герцептин».

«В связи с ростом числа заболеваемости по итогам первого полугодия, 7 месяцев, была направлена заявка на дополнительное финансирование и в настоящее время этот вопрос решается. Мы препараты дополнительно получаем и помогаем пациентам из института онкологии и других регионов. Например, в сентябре немного была задержка с поставкой, в связи с этим мы забрали 50 флаконов «Герцептина» в долг у Кызылординской области, который будет после поставки полностью возмещен», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций главный врач Алматинского онкологического центра Нурсултан Измагамбетов.

Отмечается, что для решения данного вопроса будет выделено дополнительное финансирование из фонда социального страхования. По озвученным на брифинге данным, один флакон препарата «Герцептин» стоит 300 тыс тенге. Сегодня стоит необходимость в приобретении 290 флаконов на сумму около 90 млн тенге, которые позволят обеспечить лекарством всех пациентов.

«Касательно конкретного препарата «Герцептин», он по графику, договору должен быть поставлен в сентябре. На сегодняшний день препарат в республику поступил, находится на сертификации, отгрузка его планируется не позднее 20 сентября», - сообщила представитель компании «СК-Фармация» Наталья Зеленская.

Также она сообщила, что уже собраны заявки на приобретение лекарственных средств на 2019 год. Процедура закупа уже запущена.

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