Родные убитого в ЗКО полицейского рассказали некоторые подробности

Отец убитого Рустема Рахишева утверждает, что уже здесь полицейское начальство начало скрывать некоторые факты.

Жаскайрат Рахишев рассказал корреспондентам «УН» подробности убийства в Акжайыкском РОВД, когда был застрелен его старший сын Рустем.

Речь идёт о громком убийстве начальника первого взвода УССО Акжайыкского РОВД Рустема Рахишева, которое произошло 6 сентября. В тот вечер 24-летний сотрудник спецслужбы охраны Серик Гариф семь раз выстрелил в своего начальника. По официальной версии полиции, Рахишев скончался от 4 пуль.

Отец убитого Рустема Рахишева утверждает, что уже здесь полицейское начальство начало скрывать некоторые факты.

— Мне выдали на руки судебно-медицинское заключение. Там написано, что из тела сына извлекли шесть пуль. Первая пуля попала в ногу, две в голову, ещё одна в шею и две в туловище, — говорит Жаскайрат Рахишев. — Одну пулю так и не нашли. Ещё одна осталась в обойме.

Как считают родные погибшего, убийство Рустема было спланировано, и в этом было заинтересовано начальство УССО и РОВД.

— Всё случилось после вечернего развода (развод личного состава, ежедневное мероприятие в полиции, смотр личного состава — прим.автора), на котором должны присутствовать начальник УССО Адильбек Жалмагамбетов, сам Рустем, как начальник первого взвода и начальник второго взвода Бисалиев. Но зачастую, как и в тот вечер, развод проводил один Рустем. Нам рассказали, что стрелявший Серик Гариф часто опаздывал, и в тот вечер он тоже опоздал на работу. Рустем отчитал его за это. Сразу после развода сын и ещё несколько его сотрудников вышли из здания РОВД. Вслед за сыном вышел Гариф. Как нам рассказали, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что между Рустемом и Сериком не было перепалки или ссоры. Гариф достал пистолет и начал стрелять без предупреждения. Сразу на поражение, — говорит отец погибшего.

Сейчас родные убитого Рустема Рахишева наняли адвоката. Они опасаются, что всю вину за случившееся хотят сложить на погибшего.

— Мне сейчас терять нечего, я потерял старшего сына, свою опору, главного помощника. Как дальше жить, мы не знаем. Руки опускаются. Поэтому я буду добиваться справедливости, — уверенно заявляет Жаскайрат Рахишев.

Мария Мельникова

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