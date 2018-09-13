Молодая угонщица задержана в Алматинской области

Всего же в течение суток в области раскрыты три факта угона.

Трех угонщиков задержали в течение суток полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Похищенные автомашины найдены и возвращены законным владельцам, а в качестве подозреваемых в материалах расследований фигурируют двое мужчин, 29 и 45 лет и молодая девушка, угнавшая в селе Береке автомобиль «Фольксваген поло».

«Два факта зарегистрированы в Карасайском районе, где в селе Береке и селе Енбекши были угнаны «Фольксваген поло» и «Мазда-626». Третий факт, угон автомашины «ВАЗ-2107», зарегистрирован в селе Шолакай Панфиловского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам районной подразделений удалось разыскать угнанные авто, установить личности угонщиков, задержать и доставить их в полицию» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции дополнили, что с начала года жителям региона возвращено 150 похищенных ранее автомашин. И к ответственности привлечены 127 угонщиков.

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