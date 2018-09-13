Toyota и Lada - кто еще возглавил топ продаж автомобилей в Казахстане

За месяц казахстанцы потратили более 144 млн долларов на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), казахстанские дилеры продали 5223 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 303 единицы грузовиков, спецтехники и автобусов. В топ продаж вошли Toyota, Lada и Hyundai, передает Zakon.kz.

Десятку самых продаваемых новых легковых автомобилей в августе возглавляет Toyota – 1264 автомобиля. Такую популярность эксперты объяснили продолжающимся всплеском внимания к новому поколению Camry. Второе место за Lada (1210 единиц). В сентябре начнутся продажи обновленной Lada Granta.

​​​​​​​Третья позиция у Hyundai – автомобили костанайского производства продолжают пользоваться стабильным спросом – 739 авто. Автомобили Nissan на четвертой позиции (239 машин). На пятом месте Renault - 193 проданных автомобилей. Кроссоверы JAC закончили август на цифре 181. TOП-10 наиболее продаваемых замыкают: Kia (167 единиц), Lexus (124 автомобиля), Skoda (93 машины) и Lifan (92 единиц).

Рейтинг легковых моделей за восемь месяцев 2018 года сложился следующим образом: Toyota Camry (2981 ед.), Lada Granta (2429 ед.), Lada 4x4 (1972 ед.), Hyundai Tucson (1603 ед.), Lada Vesta (1563 ед), Toyota Land Cruiser Prado (1249 ед.), Lada Largus (1225 ед.), Hyundai Accent (1218 ед.), Toyota Rav4 (1122 ед.) и Ravon R3 Nexia (1041 ед.).

"Августовский прирост в большей степени продиктован ослаблением тенге - валютные колебания активизировали спонтанные покупки и простимулировали отложенный спрос. Люди, которые планировали купить автомобиль в конце года, понимая, что он может подорожать в ближайшее время пришли к дилерам сейчас. Изменение курса, в конечном счете, приведет к пересмотру цен казахстанскими дилерами, работающими в первую очередь с импортом", - вице-президент АКАБ Анар Макашева.

Всего в августе казахстанцы потратили 51 млрд тенге (144 млн долларов) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов.

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