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50 000 долларов: полковника ДВД на транспорте поймали за взятку

При задержании он оказал сопротивление.

Фото : kavkazplus.com13 сентября 2018, 13:58

12 сентября Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК изобличен в коррупции руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел на транспорте МВД РК, полковник полиции, сообщает zakon.kz.

"Руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте задержан при получении взятки в размере 11,5 млн. тенге из ранее оговоренной суммы в 50 000 долларов за не привлечение к уголовной ответственности должностного лица и общее покровительство", - сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

При задержании он оказал сопротивление и пытался скрыться, повредив автомобиль сотрудника оперативного департамента Национального бюро.

"Необходимо отметить, что в круг должностных обязанностей задержанного входило выявление и пресечение преступлений организованного характера на транспорте по всей республике. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны", - говорится в сообщении.


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