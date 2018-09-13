50 000 долларов: полковника ДВД на транспорте поймали за взятку

При задержании он оказал сопротивление.

12 сентября Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК изобличен в коррупции руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел на транспорте МВД РК, полковник полиции, сообщает zakon.kz.

"Руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте задержан при получении взятки в размере 11,5 млн. тенге из ранее оговоренной суммы в 50 000 долларов за не привлечение к уголовной ответственности должностного лица и общее покровительство", - сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

При задержании он оказал сопротивление и пытался скрыться, повредив автомобиль сотрудника оперативного департамента Национального бюро.

"Необходимо отметить, что в круг должностных обязанностей задержанного входило выявление и пресечение преступлений организованного характера на транспорте по всей республике. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны", - говорится в сообщении.

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